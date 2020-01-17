taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8598
Euro
6.523
Altın
1555.81
Borsa
121000.85
Gram Altın
293.026
Bitcoin
51458.73

İzmir'de motosikletten yola savrulan bir kişi öldü

İzmir'de motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA | 17.01.2020 - 07:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir’in 6. Sanayi Sitesi yakınında, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir istikametinden Buca yönüne gitmekte olan Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan gencin durumunu gören çevredeki sürücüler, olayı polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde Aydoğdu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de motosikletten yola savrulan bir kişi öldü

İzmir'de motosikletten yola savrulan bir kişi öldü

İlginizi Çekebilir
Adana'da bir kişi seyir halinde silahlı saldırıya uğradı
Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.
Çorum'da kamyonet kasasından düşen bir kişi öldü
Çorum'da kamyonete kereste yüklerken kasasından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

55
ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

46
Ordu'da amca yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

Ordu'da amca yeğenini tüfekle vurarak öldürdü

14
Horoz postacıya zor anlar yaşattı

Horoz postacıya zor anlar yaşattı

7
Medvedev güvenlik konseyi başkan vekili olarak atandı

Medvedev güvenlik konseyi başkan vekili olarak atandı

3
Çorum'da kamyonet kasasından düşen bir kişi öldü

Çorum'da kamyonet kasasından düşen bir kişi öldü

4
Hakkari'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu

Hakkari'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir