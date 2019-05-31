İzmir'de öğrenci midibüsü kaza yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde Büyükpark'ın yakınlarında kaza meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, frenlerinin boşalan öğrenci servis midibüsünün şoförü, diğer araç ve insanlara çarpmamak için manevra yaptı.

Kaldırıma çıkan midibüs ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 15 öğrenci ile sürücü ve hostesi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





































