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İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

Jandarmanın ormanlık alana düzenlediği operasyonda izinsiz yetiştirildiği belirlenen 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

DHA | 10.08.2019 - 19:37..
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İzmir'de Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ'ın kırsal Erikli Mahallesi, Çatak mevkiinde yaptıkları arama tarama çalışmaları çerçevesinde ormanlık alanda izinsiz olarak Hint keneveri yetiştirildiğini belirledi.

SAHİPLERİ BULUNAMADI

Bunun üzerine bu sabah söz konusu yere giden jandarma ekipleri, 2 bin 350 kök Hint keneverini imha edilmek üzere tek tek söktü. Jandarma ekipleri, burada buldukları sigara izmariti, pet şişeler ve sulama hortumlarına da el koyup, kriminal incelemeye gönderdi. Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

İzmir'de ormanlık alanda 2350 kök Hint keneviri

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