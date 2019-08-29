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İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İHA | 29.08.2019 - 07:58..
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İzmir’in Menemen ilçesinde akşam saatlerinde Maltepe mahallesi mevkinde  kaza meydana geldi.

Ulukent’ten Foça istikametine giden Mehmet Yalçın Akdeniz idaresindeki 06 HJ 797 plakalı otomobil, Maltepe serbest bölge girişinde bulunan virajı alamayarak yol kenarındaki çam ağacına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, Jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Yalçın Akdeniz, yolcular; Fikret Hale Gündoğan ile Birsen Akdeniz‘in olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Ağır yaralanan yolcu Kerem Bora ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

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