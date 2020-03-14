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İzmir’de otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Konak ilçesinde, tramvay yolunu aşarak elektrik direğine çarpan, ardından karşı yola geçen otomobilin içerisindeki 4 kişi yaralandı.

İHA | 14.03.2020 - 06:51..
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Alsancak Mahallesi Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınlarında, Ömer Ü. idaresindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Bornova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolunu aşarak önce elektrik direğine çarptı ardından karşı yola geçti.

İzmir’de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı -1

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilin tekerleri ve bazı parçaları yola saçılırken, feci kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil içerisinde bulunan 4 yaralıya ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İzmir’de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı -2

Öte yandan, polis ekipleri kaza bölgesinde önlemler alırken, 4 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan yolcu Numan Ç’nin (23) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı -3

İzmir’de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı -4

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