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İzmir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

İzmir'de otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 28.12.2019 - 04:46..
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Halil İbrahim Eker'in (43) kullandığı 35 Y 8317 plakalı otomobil, Bağyurdu kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeritte Tevfik Özdemir'in kullandığı 16 ABC 103 plakalı tıra çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü Halil İbrahim Eker, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle karayolu 1 saat trafiğe kapatılırken, AKS ekiplerinin çalışmalarının sonrasında yol trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü Eker'in cesedi, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

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