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İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı 

Bornova ilçesinde, yakınlarının asker eğlencesinden dönen kişilerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

DHA | 02.02.2020 - 20:38..
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İzmir'de Ankara Caddesi Naldöken Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halinde olduğu sırada, kontrolden çıkarak cadde üzerinde takla attı.

Trafik kazasını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Ferdi Kara (25), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar Cesim Boztepe, Adem Kara, Musa Kara ve Mutlu Kara'nın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ferdi Kara ve otomobilde bulunan yaralıların yakınlarının asker eğlencesinden döndüğü belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı  -1

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