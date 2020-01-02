taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9478
Euro
6.6811
Altın
1520.42
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.756
Bitcoin
42837.62

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi.

DHA | 02.01.2020 - 05:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'de film senaryosu gibi bir silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, İnönü Caddesi üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobilin gören grup, belinden çıkarttıkları tabancaları ardı ardına ateşledi.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLER AĞIR YARALANDI

Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

ÇEVREDE KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden olurken, olay sonrası silahlı grup hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

YARALI 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Benzerine filmlerde rastlanabilecek olayda, silahlı grubun düzenlediği kanlı pusu bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddede bekleyen grup, ara sokaktan beyaz renkli bir otomobil çıkınca tabancalarını çıkartıp peş peşe ateş etmeye başlıyor. Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın ise aynı sokaktan çıktığı görüntülendi.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İşyeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gruptakiler ile olay yerinden kaçan beyaz renkli otomobilin sürücüsünün kimliklerini belirleyip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İlginizi Çekebilir
Evi terk den eşini öldürüp intihara kalkıştı
Iğdır'da Umut A., evi terk eden 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'yı tabancayla vurarak öldürürken kendisini de göğsünden vurdu
Balıkesir’de gençlerin tartışması kanlı bitti
Karesi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa'da alkollü sürücü kaza yaptı
Kula ilçesinde otomobil, kavşakta başka bir otomobile çarptı.
Metrodaki bıçaklı kavgaya ilişkin 6 gözaltı
Esenler'de metro içerisinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

111
Evi terk den eşini öldürüp intihara kalkıştı

Evi terk den eşini öldürüp intihara kalkıştı

30
Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

26
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

10
Arkadaşları piyango şakası yapınca telefonu susmadı

Arkadaşları piyango şakası yapınca telefonu susmadı

7
Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın

Almanya’da hayvanat bahçesinde yangın

9
Pazar tezgahındaki cevizlere dadanan karga

Pazar tezgahındaki cevizlere dadanan karga

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir