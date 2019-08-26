İzmir'de otomobilin çarptığı çift hayatlarını kaybetti

İstanbul Güngören’de bir kadın, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürürken, ölen kişinin kardeşi, olayı internet haberlerinden duyunca gittiği olay yerinde kriz geçirdi.

Sık sık Paris'e giden güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, artık otellerde değil kendi evinde kalacak.

Tuba Büyüküstün'ün artık Paris'te evi var

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Selin Şekerci ile Caner Cindoruk yine ayrıldı

Uzun zamandır beraber olan iki oyuncu Selin Şekerci ile Caner Cindoruk, ilişkilerini evlilikle taçlandıramadı.