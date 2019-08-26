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İzmir'de otomobilin çarptığı çift hayatlarını kaybetti

Bergama ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki karı koca öldü.

AA | 26.08.2019 - 07:25..
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Y.K. (20) idaresindeki 35 F 2720 plakalı otomobil, İzmir- Çanakkale kara yolunun Küçükkaya mevkisinde Ahmet Güler (62) yönetimindeki 35 VMA 52 plakalı motosiklete arkadan çaptı.

İzmir'de otomobilin çarptığı çift hayatlarını kaybetti

200 METRE SÜRÜKLENİP CAN VERDİLER

Çarpmanın etkisiyle Ahmet ve Meral Güler (59) çifti motosikletle yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Güler çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cesetleri 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de otomobilin çarptığı çift hayatlarını kaybetti

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü Y.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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