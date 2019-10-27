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İzmir’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

İHA | 27.10.2019 - 09:42..
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İzmir'in Foça ilçesi istikametinden Menemen yönüne gitmekte olan motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Mertcan Güler (23) ve Görkem S. (19) yola savruldu.

İzmir’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mertcan Güler

23 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mertcan Güler hayatını kaybederken, durumu ağır olan Görkem S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İzmir’de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Görkem S.

OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI

Öte yandan, üzerinde plakası bulunmayan otomobili olay yerinde bırakarak kaçan ve kimliği belirlenemeyen sürücüyü yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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