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İzmir'de palet fabrikasında yangın

Bornova ilçesindeki ahşap palet fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına, müdahaleler devam ediyor.

DHA | 26.07.2019 - 10:45..
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İzmir'in Bornova ilçesinde, bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bornova ilçesindeki bir fabrikaya ait palet deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de palet fabrikasında yangın

BÖLGEDEKİ SOKAK HAYVANLARI UZAKLAŞTIRILDI

Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.

İzmir'de palet fabrikasında yangın

İzmir'de palet fabrikasında yangın

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