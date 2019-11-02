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İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, körfez çamur oldu.

DHA | 02.11.2019 - 18:25..
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İzmir'in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde, mahallede yol çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple temiz su borusunda patlama meydana geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Patlamanın etkisiyle şiddetli bir şekilde taşkın oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda durum kontrol altına alındı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, patlayan borunun temiz su borusu olduğunu bildirdi.

İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

İZMİR KÖRFEZİ'NİN RENGİ DEĞİŞTİ

Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi'nin rengi değişirken, Karataş sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

VATANDAŞ MANZARADAN ŞİKAYETÇİ

Denizi kahverengi görünce şaşırdıklarını belirten Adem Küçük (33), "Umarım yetkililer en kısa sürede körfezi temizler ve bizler de o güzel manzarayı izlemeye devam ederiz" dedi.

Yetkililere seslenen Hasan Çakmak (55) ise, "Denizi kahverengi görünce şok oldum. Yetkililerin bir an önce önlem alıp, denizin rengini eski haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

İzmir'de patlayan su borusu körfezi kahverengiye boyadı

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