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İzmir'de polis memurunu öldüren kadın intihar etti

İzmir'de bir kadın, polis memuru olan erkek arkadaşını öldürdükten sonra kendini de öldürdü.

İHA | 20.12.2019 - 02:28..
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İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede akşam saatlerinde, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli F.Y’nin gece görevi için emniyete gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.

EVE GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Yapılan çalışmaların ardından F.Y’nin arkadaşı S.Y’nin evinde olduğunu öğrenen ekipler adrese intikal etti. Daire ziline basan ekipler, kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir vasıtası ile içeriye giren ekiplerce polis memuru F.Y’nin ve arkadaşı S.Y’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemelerin ardından S.Y’nin tabanca ile arkadaşı F.Y’yi öldürdüğü ve suç aletinin S.Y’nin yakınında bulunduğu ileri sürüldü. Öte yandan, F.Y’nin ve S.Y’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de polis memurunu öldüren kadın intihar etti

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