İzmir'de polisi öldüren sanığa ağır ceza

Evli 2 çocuk babası 43 yaşındaki trafik polis memuru Nedim Öner, 14 Şubat tarihinde İzmir-Çanakkale karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapıyordu.

'DUR' İHTARINAUYAMAYIP ARACIYLA POLİSİ ÖLDÜRDÜ

Saat 02.00 sıralarında trafik polisi Öner'in 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Aytekin U., Öner'e çarptı.

POLİS MEMURU ÖLDÜ, ZANLI YAKALANDI

Polis memuru, olay yerinde hayatını kaybetti. Öner’e çarpan sürücü ise kazanın ardından aracıyla kaçtı. Aytekin U., bir gün sonra yakalanarak tutuklandı.

20 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Olay ile ilgili yapılan mahkemelerin ardından sanık hakkında verilen 20 yıl hapis cezasının, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 18.09.2019 tarihindeki kararı ile onandığı ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, şehit polis Nedim Öner’in yeğeni ve ailesinin avukatı Halil Anıl Pala, karar öncesi yaşanan hukuki süreçleri anlatarak, “Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmiş. İddianamede sanık hakkında muhtemel kast ile insan öldürmeden kaynaklı hüküm kurulması gerektiğine dair iddia talep olunmuştur. Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde bilinçli taksirden 9 yıl hapis cezasına hüküm olunmuştur. Tarafımızın da yapmış olduğu itirazlar neticesinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 9 yıllık hapis cezası aynı şekilde onanmış taleplerimiz esastan ret edilmiştir. Tarafımızın yapmış olduğu başvurular neticesinde Yargıtay’da temyiz yoluna başvurulmuş. Meydana gelen somut olayın akışı itibariyle sanık hakkında olası kast ile insan öldürme suçundan kaynaklı hüküm kurulması gerektiğine dair bozma kararı verilmiştir. Dosya tekrardan İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesine tevdi edilmiş ve sanık hakkında 20 yıl hapis cezasına hüküm olunmuştur. Yine yapılan itirazlar neticesinde Yargıtay’da mürafaalı olarak duruşma açılmış; neticesinde de sanık hakkındaki 20 yıl hapis cezası kesinleşmiştir. Bu kararın Türkiye’de emsal niteliğinde olduğu kanaatindeyiz. Her trafik kazası bilinçli taksir veya taksir ile insan öldürmeden hüküm kurulmaması gerektiği yönünde bir görüşümüz bulunmaktadır. Nitekim yapılan yargılama neticesinde de sanık hakkında olası kast ile insan öldürmeden bir hüküm tesis edilmiştir.” dedi.