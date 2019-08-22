İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

5 ay önce askerden dönen ve 1 ay önce de nişanlanan Ş.T., pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

ZANLI TİCARİ TAKSİYLE OLAY YERİNDEN AYRILDI

Marketin önüne gelerek önce havaya ateş açan kimliği henüz belirlenemeyen zanlı daha sonra olay yerinden ticari taksiyle ayrıldı.

GERİ DÖNÜP MARKETTEKİLERİ DE VURDU

Tekrar bölgeye dönen saldırgan marketten içeri girerek market işletmecisinin oğlu olduğu öğrenilen Ş.T.'ye bir el ateş etti. Ş.T. sırtından vurularak kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan olay yerinden ayrıldı.

Durumu gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Öte yandan polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken ticari taksiyle kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı.