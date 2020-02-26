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İzmir'de refüje çarpan motosikletli genç öldü

İzmir’de orta refüje çarparak kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA | 26.02.2020 - 07:42..
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İzmir’in Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde, Bayraklı istikametinden Karşıyaka yönüne gitmekte olan Burak Gizeler (29) idaresindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gizeler’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Gizeler’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de refüje çarpan motosikletli genç öldü

İzmir'de refüje çarpan motosikletli genç öldü

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