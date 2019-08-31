İzmir'de roketatar paniği oluştu

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir vatandaş, dün gece saatlerinde, üzerinde İngilizce yazılar olan boru biçiminde bir cisim buldu.

EKİPLER YER BELİRLEMEDE KULLANILAN ASKERİ GEREÇ DEDİ

Roketatar olabileceği şüphesi ile Karaburun İlçe Jandarma ekiplerine haber veren vatandaşın gösterdiği cismi inceleyen ekipler, bunun tatbikatlarda kullanılan, yer belirleme ve alan aydınlatmaya yarayan askeri gereç olduğunu belirledi.

ABD DONANMASINA AİT ÇIKTI

Üzerinde US NAVY (Birleşik Devletler Donanması) yazan askeri mühimmat hakkında araştırmanın devam ettiği bildirildi.