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İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

İHA | 25.09.2019 - 06:14..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ege’de salı gününden itibaren yağış bekleniyor uyarısının ardından, İzmir’de gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok evi su bastı.

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Su basan evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini basan suyu tahliye etmeye çalışırken diğer yandan itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evlerin içine dolan sular talihliye edilirken, vatandaşlar da ekiplere eşlik etti.

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

"BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK"

Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah’tan fark ettik. Fark etmesek bittik” dedi.

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

SU KANALLARI TAŞTI

Yer yer bazı kanallarda taşmalar da meydana gelirken, ekiplerce gece boyunca teyakkuzda kalarak, ihbarları değerlendirdi.

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

ARAÇLAR CADDEDE KALDI

Öte yandan Gaziemir Karabağlar ilçesi istikameti Yeşillik Caddesi’nde sağanak yağıştan dolayı cadde sular altında kalırken, bazı araçlar arızalandı.

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Dükkanı olan vatandaşlar ise dükkanlarını su basması tehlikesine karşın teyakkuza geçti. Yol kenarına araçlarını park ederek, yağışın etkisini azaltmasını bekleyen vatandaşlara polis ekipleri yardımcı olurken, diğer yandan bazı vatandaşlar dükkanların içerisindeki malzemeleri dışarı çıkararak koruma altına almak istedi.

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN DEVAM ETTİ

Aşırı yağıştan dolayı polis ekipleri cadde de trafik akışını bir süreliğine tek şeritten devam ettirirken, yol kenarında bekleme yapan araçların da gitmesiyle birlikte cadde trafik akışı normale döndü.

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’de sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü





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