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İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Gece yarısından sonra etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar dereye döndü.

İHA | 11.01.2019 - 05:45..
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İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinin bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Gaziemir ilçesinde çevreyolu ayrımında bir taksi su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücünün yardımına polis ekipleri koştu. Su birikintisine saplanarak kalan araç çekici yardımıyla kurtarılırken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Kapanan yolda araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle trafiğe kapandı.

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aniden bastıran yağış sonrası İl merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollarda çalışma başlattı.

İzmir'de şiddetli yağış VİDEO

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi



İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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