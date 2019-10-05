İzmir’de sağanak yağış: Sokaklar ve evler sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve Ege Bölgesi için yapmış olduğu fırtına ve sağanak yağış uyarısı neticesinde İzmir’de gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Yağan sağanak yağmur nedeniyle şehir adeta savaş alanına döndü. Zaman zaman yağışla birlikte şiddetli rüzgar ve şimşekler çakarken gece adeta gündüze döndü. Sokak ve caddeler göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı. Bazı esnafların ise su baskınına karşı önlem alma çabaları kameralara yansıdı.

RÖGARLAR TAŞTI, YOLLAR ÇÖKTÜ

Yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı sokaklar ise aşırı yağış sebebiyle önlem amaçlı araç giriş çıkışlarına kapatıldı.