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İzmir’de sağanak yağış: Sokaklar ve evler sular altında

İzmir merkezi dahil hemen hemen bütün ilçelerde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

İHA | 05.10.2019 - 08:26..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve Ege Bölgesi için yapmış olduğu fırtına ve sağanak yağış uyarısı neticesinde İzmir’de gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’de sağanak yağış: Sokaklar ve evler sular altında

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Yağan sağanak yağmur nedeniyle şehir adeta savaş alanına döndü. Zaman zaman yağışla birlikte şiddetli rüzgar ve şimşekler çakarken gece adeta gündüze döndü. Sokak ve caddeler göle dönerken bazı iş yerlerini su bastı. Bazı esnafların ise su baskınına karşı önlem alma çabaları kameralara yansıdı.

İzmir’de sağanak yağış: Sokaklar ve evler sular altında

RÖGARLAR TAŞTI, YOLLAR ÇÖKTÜ

Yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı sokaklar ise aşırı yağış sebebiyle önlem amaçlı araç giriş çıkışlarına kapatıldı.

İzmir’de sağanak yağış: Sokaklar ve evler sular altında

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