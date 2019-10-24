taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7729
Euro
6.4299
Altın
1492.51
Borsa
100813.54
Gram Altın
276.908
Bitcoin
43082.62

İzmir'de sahte gözlük operasyonu

Türkiye'de ünlü bir optik mağaza zinciri bulunan İzmir'li bir iş adamı, sahte gözlük sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

DHA | 24.10.2019 - 15:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
İzmir'de sahte gözlük operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan ünlü bir gözlük mağazasının yurt dışından kaçak ürün getirip, sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu -1

Pazartesi günü düzenlenen operasyonla mağazanın sahibi M.P. ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına aldı.

60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu -3

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışından çeşitli marka ve modellerde güneş gözlüğü, optik cam, çerçeve, lens ve solüsyon gibi ürünleri kaçak olarak getirdiği, bunlara sahte barkod ve karekod düzenledikleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ÜTS ve TİTUB sistemlerinde, bu ürünleri farklı marka ve model adı altında kayıt altına alıp, mağazalarda sattıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, saat 13.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

7 MİLYON 614 BİN TL'LİK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, söz konusu firmanın depolarına ve mağazalarına da baskınlar düzenledi.

Yapılan aramalarda, gümrüklenmiş piyasa değeri 7 milyon 614 bin 177 TL olan 35 bin 78 kaçak güneş gözlüğü, 38 bin 50 gözlük kılıfı, 19 bin 150 çerçeve, yaklaşık 33 bin optik cam, 3 bin 599 lens ve solüsyon, 10 bin 532 karton kılıf, 19 bin 600 gözlük temizleme bezi ve 1 barkod yazıcısı ele geçirildi.

60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu -4

60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu -5

60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu -6

60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyelerine sahte mal operasyonu -7

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

314
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

480
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

283
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

603
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

170
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

202
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir