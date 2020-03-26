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İzmir'de salgına rağmen sokaklar boş kalmadı

İzmir’in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı’nda yoğunluk koronavirüs tedbirlerine rağmen devam etti.

İHA | 26.03.2020 - 16:59..
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İzmir'de salgına rağmen sokaklar boş kalmadı

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla, çeşitli önlemler alınırken, bir yandan da "Evde Kal" çağrıları yineleniyor.

Fakat çağrılara rağmen, birçok şehirde vatandaşlar evlerinden çıkmaya devam ediyor.

İzmir’in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri.

Evde kalın çağrılarına rağmen İzmir'de sokaklar yoğun VİDEO

ÇARŞI UYARILARA RAĞMEN BOŞ KALMADI

Giyim mağazaları, kafeler, banka şubeleri ile birçok iş yerinin bulunduğu çarşı, korona virüsü tedbirlerine ve evde kal çağrılarına rağmen boş kalmadı.

Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti.

Bazı vatandaşlar da çarşıdaki banklarda oturarak vakit geçirdi. Çoğunluğunu genç ve orta yaşlı vatandaşların oluşturduğu kalabalıkta yaşlı vatandaşların az olması dikkat çekti.

İzmir'de salgına rağmen sokaklar boş kalmadı

AKTARLARDA YOĞUNLUK ARTTI

Son zamanlarda ise çarşının en kalabalık yeri aktarlar oldu. Aktarlardan alışveriş yapmak için sıraya giren vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri arasında yer alan 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uydu.

Bir diğer sıra olan yer de banka şubelerinin önü oldu. Vatandaşlar, banka şubelerinin önünde de yine sosyal mesafe kuralına uyarak işlemlerini gerçekleştirdi.

İzmir'de salgına rağmen sokaklar boş kalmadı

İzmir'de salgına rağmen sokaklar boş kalmadı

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