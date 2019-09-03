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İzmir’de sanayi tipi tüp patladı

Semt pazarı içerisindeki lokantada sanayi tüpü patladı. Patlama sonucu yangın çıktı.

İHA | 03.09.2019 - 03:16..
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İzmir’in Balçova ilçesinde Balçova Kapalı Semt Pazarı içerisindeki bir lokantada patlama meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Mustafa Yiğit’in işletmecisi olduğu lokanta içerisinde bulunan sanayi tipi tüp patladı.

HASAR MEYDANA GELDİ

Patlamanın etkisiyle yangın çıkan lokantada büyük hasar meydana gelirken, patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise, itfaiye ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Öte yandan, polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir’de sanayi tipi tüp patladı

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