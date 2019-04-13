İzmir'de seçim ikramı 60 kişiyi zehirledi

İzmir'in Beydağ ilçesinde, yaklaşık 60 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KUTLAMA İÇİN VERİLEN TAVUK PİLAV 60 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Son yapılan yerel seçimlerde, Beydağ Belediye Başkanı seçilen CHP'li Feridun Yılmazlar'ın bugün yapılan devir teslim töreninin ardından, vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran dağıtıldı. Bir süre sonra birçok kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Beydağ Semt Polikliniği, Ödemiş Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesi'ne başvuran yaklaşık 60 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.