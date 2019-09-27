İzmir’de, Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan (34), kural ihlali yapan bir motosiklet sürücüsünü durduğu esnada İzmir yönünde seyir halinde olan H.G.’nin (70) kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Çağlayan, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nde daha sonra kurtarılmayarak şehit düşmüştü.

İzmir'de şehit polisin 5 yaşındaki kızının feryadı ViDEO

5 YAŞINDAKİ KIZININ "BABA" DEYİŞİ YÜREKLERİ YAKTI

Evli ve 1 kız çocuk babası olan şehit polis memuru Serkan Çağlayan için Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 5 yaşındaki kızı Nehir Çağlayan’ın "baba" diyerek feryat etmesi yürekleri yaktı.

Şehit polis memurunun, yarın Beypazarı Cemil Ercan Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazını ardından Beypazarı İlçe Şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.