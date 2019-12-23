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İzmir'de sel baskını ve su kesintisi

İzmir Karşıyaka Mavişehir Mahallesi sağanak ve lodos etkisiyle sular altında kaldı. Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de ise 60 saat su yok.

DHA | 23.12.2019 - 09:25..
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İzmir'de sel baskını ve su kesintisi

İzmir'de saat 03.00 sıralarında başlayan etkili yağmurda birçok yeri su bastı. Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı.

SABAH SEL SÜRPRİZİ

Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir'de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -1



İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -2



İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -3



İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu -5

60 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, 60 saatlik su kesintisi olacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2200 mm'lik hatta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle İZSU ekiplerinin patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlattığını bildirdi. Kentte kullanılan içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan hatta arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İzmir'de sel baskını ve su kesintisi

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