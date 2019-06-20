taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7584
Euro
6.5182
Altın
1383.53
Borsa
94177.51
Gram Altın
256.43

İzmir’de seyir halindeki kamyon kasasında yangın

Toz hurda yüklü kamyonun kasasında araç hareket halindeyken yangın çıktı.

İHA | 20.06.2019 - 16:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir araçta yangın meydana geldi.

Aliağa ilçesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi Siteler Mahallesi kamyon garajı mevkiinde meydana gelen olayda, 102 Evler Kavşağı istikametinden İzmir istikametine giden C.D. idaresindeki toz hurda yüklü kamyon, seyir halindeyken kasasında bulunan yükten dolayı alev aldı.

HASAR MEYDANA GELDİ

Şoför, yangını fark eder etmez hemen aracı durdurdu. Nedeni bilinmeyen yangını görenler, daha sonra itfaiyeye haber verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanmakta olan kamyon kasasındaki hurdaya köpüklü su kullanarak söndürdü. Yangın küçük çaplı hasara neden olurken, polis ekiplerince kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

İzmir’de seyir halindeki kamyon kasasında yangın

İzmir’de seyir halindeki kamyon kasasında yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

372
Genelkurmay çatı davasında karar

Genelkurmay çatı davasında karar

219
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi

Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi

397
Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

434
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

217
Darbeci İlhan Talu hakkında karar

Darbeci İlhan Talu hakkında karar

155
Darbeci Mehmet Dişli'ye 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci Mehmet Dişli'ye 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir