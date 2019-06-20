İzmir’de seyir halindeki kamyon kasasında yangın

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir araçta yangın meydana geldi.

Aliağa ilçesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi Siteler Mahallesi kamyon garajı mevkiinde meydana gelen olayda, 102 Evler Kavşağı istikametinden İzmir istikametine giden C.D. idaresindeki toz hurda yüklü kamyon, seyir halindeyken kasasında bulunan yükten dolayı alev aldı.

HASAR MEYDANA GELDİ

Şoför, yangını fark eder etmez hemen aracı durdurdu. Nedeni bilinmeyen yangını görenler, daha sonra itfaiyeye haber verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanmakta olan kamyon kasasındaki hurdaya köpüklü su kullanarak söndürdü. Yangın küçük çaplı hasara neden olurken, polis ekiplerince kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.





