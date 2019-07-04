taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5969
Euro
6.3282
Altın
1414.96
Borsa
99028.52
Gram Altın
254.921

İzmir'de seyir halindeki tır alev topuna döndü

Hareket anındayken yangını fark eden şoför, hemen kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İHA | 04.07.2019 - 13:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir’in Bornova ilçesi 5. sanayi sitesi civarında bir tır aniden motor bölümünden alev aldı.

Yangını fark eden şoför, hemen kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangının büyümesiyle tır adeta alev topuna döndü. Tırın yolun sağ şeritte yanması nedeniyle trafik de kontrollü olarak ilerledi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tıra müdahale etti.

Ekiplerin güçlükle müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İzmir'de seyir halindeki tır alev topuna döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

195
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

136
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

218
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

165
Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

116
Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

42
İyi Parti-HDP'nin oy tartışmasının tamamı

İyi Parti-HDP'nin oy tartışmasının tamamı

278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir