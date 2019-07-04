1 Yozgat'ta kurumsal binanın süslemesi dikkat çekiyor Sarmaşıklarla kaplı olan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası ilginç görüntüsüyle bir hayli hoş.

2 İzmir'de seyir halindeki tır alev topuna döndü Hareket anındayken yangını fark eden şoför, hemen kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

3 Türkiye'den BM ve İsviçre'ye PKK notası Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi

4 Samsung: 5 yıl sonra akıllı telefonların modası geçecek Samsung, 5 yıl sonlara akıllı telefonların tamamen unutulacağını ve diğer akıllı cihazların daha çok kullanılacağını söylüyor.

5 Başakşehir'de Azubuike ile anlaştı Başakşehir, Azubuike'yi 1 yıllığına kiralamak için kulübüyle anlaşma sağladı.

6 TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti Başkanlık Divanı üyelerine kiralanacak 66 adet makam aracı için, aylık 1 milyon 187 bin TL ödeme yapılacak.