İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

1 Yozgat'ta bağımsız aday miting düzenledi Yozgat'ta bağımsız Belediye Başkan adayı Bekir Korkmaz'ın, açık hava mitingine katılım neredeyse HDP ve İP'in sayıları ile eş değer oldu.

2 Lionel Messi: Yalanlar yüzünden acı çekiyoruz Arjantin Milli Takımı'nın Kaptanı Lionel Messi, kendisine yapılan eleştirilere çok sert cevap verdi.

3 Futbol menajerlerine en çok parayı Fenerbahçe verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin futbol menajerlerine 4.434.018.08 milyon euro + 170 bin dolar + 1.739.540 TL harcadığını açıkladı. Menajerlere en çok parayı Fenerbahçe verdi.

4 Murat Kekilli'nin babası vefat etti Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

5 Tartıştığı eşini herkesin gözü önüne aşağıya attı İstanbul'a kardeşinin yanına gitmeye karar veren eşini ikna edemeyen şahıs, Ankara otogarında kucağına alarak 12 metre yükselikten aşağıya attı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.

6 Memduh Şevket Esendal eserlerinden alıntılar Türk Edebiyatı’nın önemli öykücülerinden, Tahran, Bakü, Kabil Büyükelçiliği ve TBMM’de dört dönem milletvekilliği de yapan yerli Çehov olarak anılan Memduh Şevket Esendal eserlerinden alıntılar…