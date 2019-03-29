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İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de, saatteki hızı 45 kilometreyi bulan rüzgar, halka zor anlar yaşattı. Yolcu vapuru seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 17.45'ten itibaren durduruldu.

DHA | 29.03.2019 - 18:35..
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İzmir’de, sabah saatlerinden itibaren esen şiddetli rüzgar akşam saatlerinde hızını arttırarak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLEDİ

Bahar aylarının gelmesiyle kalabalıklaşmaya başlayan Kordon Boyu’ndaki banklarda, fırtınayla beraber oluşan dalgalar nedeniyle kimse oturamadı. Zaman zaman saatteki hızı 45 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı kişiler yürümekte zorlandı.

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı şirketi İZDENİZ'den yapılan açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 17.45'ten itibaren iptal edildiği bildirildi.

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

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