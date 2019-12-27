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İzmir'de sigorta şirketi dolandırıcılarına operasyon

Suç örgütü kurarak sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdıkları iddia edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA | 27.12.2019 - 14:03..
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigorta şirketlerinin avukatları tarafından verilen şikayet dilekçelerinde sigorta şirketlerinden haksız olarak ödeme almak için sahte kaza düzenlendiği iddiaları üzerine harekete geçti.

SAHTE KAZA RAPORLARIYLA BEDEL TALEP ETTİLER

Suç örgütüne yönelik araştırmada şüphelilerin, iddiaya göre genellikle trafik ışıklarına veya araçlara çarpmak suretiyle bilinçli kaza yaparak düzenlenen sahte kaza raporları ile fahiş şekilde gerçek olmayan onarım ve parça bedeli talep ettikleri belirlendi. Şüphelilerin araçları da kendilerine ait oto tamirhanelerinde tamir ettirdikleri belirtildi. Aynı sürücülerin birden fazla kazaya karıştığı ve kazaların güvenlik veya şehir polis kameralarının bulunmadığı bölgelerde gerçekleştiği, aynı çekicilerle servislere getirildiği de tespit edildi. Yine kaza tespit tutanaklarının sonradan düzenlendiği ve değiştirildiği belirlendi.

ZOR KULLANDILAR

Suç örgütünün kendilerini dolandırdığını iddia eden sigorta şirketleri, onarım taleplerini reddetmesi üzerine örgüt üyelerinin birden fazla sigorta binasını basarak şirket yöneticilerine hakaret ve tehditkar söylemlerde bulunduğu ve zor kullanarak gözdağı verdikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar -5

20 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, 288 ayrı eylem gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilere İzmir merkezli iki ilde operasyon yaptı. 26 sigorta şirketini 20 milyon TL civarında zarara uğrattıkları önesürülen M.K., İ.K, G.K., M.K., A.C.A., M.D., E.Ç., Y.E.A., Y.K., V.K., A.A., T.M. ve Y.K isimli şahıslar adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar -1

5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 2 şahıs sevk edildikleri savcılık tarafından, 6 şahıs mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar -2

Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırmışlar -3

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