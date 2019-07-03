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İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 03.07.2019 - 22:50..
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İzmir’in Narlıdere ilçesinde silahlı kavga çıktı.

Nebican S. (24) ve Tolga P. (34) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Tolga P., yanındaki silahla Nebican S.’ye ateş açtı.

Vücuduna isabet eden üç mermi ile Nebican S. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nebican S. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kendini polise ihbar ederek teslim olan Tolga P. emniyette verdiği ifadede tefecilik yaptığını ileri sürdüğü Nebican S.’den borç para aldığını söyledi.

Alacak verecek meselesi nedeniyle Nebican S.’nin kendisine sokakta saldırarak darp ettiğini iddia eden zanlı, daha sonra S.’den kaçıp evine gitmeye çalıştığını, kendisini takip eden Nebican S. ile evinin önünde tartışmaya başladıklarını ve tabancayla Nebican S.’yi vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolga P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

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