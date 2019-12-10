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İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

İzmir’de Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusuna silahlı saldırı düzenlendi. Altyapı oyuncusu hayatını kaybetti.

İHA | 10.12.2019 - 08:01..
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İzmir'in Bergama ilçesi  Fatih Mahallesi Suna Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, 2 yıldır aralarında husumet bulunan Hüseyin K. (30) ve Sertaç S. (26) zaman zaman emniyete giderek birbirleri hakkında tehdit edilme suçundan şikayetçi oldu.

8 EL ATEŞ ETTİ.

Bugün akşam saatlerinde ise 35 KD 6656 plakalı hafif ticari araç ile arkadaşı Anıl K'yı (26) da yanına alan Hüseyin K., yolda yürüyen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal’a (23) silahıyla 8 el ateş etti. Sertaç S. saldırıda yara almazken, yanında bulunan Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yıkıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Kartal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sertaç S. ve husumetlisi olduğu saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ticari araç içerisindeki Hüseyin K. ve Anıl K. yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Kartal’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü

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