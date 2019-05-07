İzmir'de silahlı saldırıdan cüzdanla korundu

İzmir'in Altındağ semtinde meydana gelen olayda, yol kenarındaki kaldırımda bekleyen ve peçete ile kağıt mendil imalatı yapan Suat Gün'e, bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kasığından vurulan 4 çocuk babası Gün, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Gün'ü ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ALACAKLISI VURDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliyi tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, Gün'den alacağı olan O.K. olduğu belirlendi.

CÜZDANI HAYATINI KURTARDI

Saldırgan kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. O.K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkece tutuklandı. O.K.'nin ateşledi tabancadan çıkan kurşunun, Suat Gün'ün pantolonunun ön cebinde duran cüzdana isabet ederek, hız kaybettiği böylece de atardamarın daha az gördüğü ve olası kan kaybının engellendiği bildirildi.

























