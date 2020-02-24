İzmir’in Buca ilçesinde, siyah kapüşonla yüzünü gizleyen bir şahıs, soygun yapmak için markete girerek, birkaç ürün aldıktan sonra kasaya yönlendi.
Burada kasiyere para veren şahıs, paranın üstünü vermeye hazırlanan kasiyerin arkasına geçerek silahını doğrulttu ve kasadaki paraları istedi.
KASİYER SOYGUNU ÖNLEDİ
Silahı gören kasiyer, soyguncuya karşı direnince ikili arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbedenin ardından paniğe kapılan soyguncu hızla koşarak kayıplara karıştı.
İzmir’de silahlı soygun girişimi
HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Zincir market şubesinde yaşanan silahlı soygun girişiminin ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.