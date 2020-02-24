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İzmir’de silahlı soygun girişimi

Bir markete girerek silahlı soygun yapmak isteyen hırsız, kasiyer tarafından engellendi. Silahlı soygun girişimi ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 24.02.2020 - 16:25..
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İzmir’in Buca ilçesinde, siyah kapüşonla yüzünü gizleyen bir şahıs, soygun yapmak için markete girerek, birkaç ürün aldıktan sonra kasaya yönlendi.

Burada kasiyere para veren şahıs, paranın üstünü vermeye hazırlanan kasiyerin arkasına geçerek silahını doğrulttu ve kasadaki paraları istedi.

KASİYER SOYGUNU ÖNLEDİ

Silahı gören kasiyer, soyguncuya karşı direnince ikili arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbedenin ardından paniğe kapılan soyguncu hızla koşarak kayıplara karıştı.

İzmir’de silahlı soygun girişimi

İzmir’de silahlı soygun girişimi

HIRSIZI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Zincir market şubesinde yaşanan silahlı soygun girişiminin ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

İzmir’de silahlı soygun girişimi

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