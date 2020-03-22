İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Koronavirüse karşı önlem almak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması yasaklanırken, birçok kişi yasağı ihlal etti.

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İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

Evde kal çağrıları bazı kesimlerde kabul görmedi, güneşli havayı görenler sahillere ve parklara yine akın etti.