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İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Anlaşmazlık yaşayan iki kişi arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken zanlı olay yerinden kaçtı.

DHA | 22.03.2020 - 12:50..
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İzmir'in Bornova ilçesinde anlaşmazlık yaşayan K.G.K. (30), İ.Ö. ve T.G. kavga ettikten sonra konuşmak için tekrar bir araya geldi.

SİLAH VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. ile K.G.K. birbirini bıçaklarken, T.G. de silahıyla İ.Ö'yü ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı K.G.K., hayatını kaybetti.

Tedavisi süren İ.Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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