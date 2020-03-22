İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde anlaşmazlık yaşayan K.G.K. (30), İ.Ö. ve T.G. kavga ettikten sonra konuşmak için tekrar bir araya geldi.
SİLAH VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNİ YARALADILAR
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. ile K.G.K. birbirini bıçaklarken, T.G. de silahıyla İ.Ö'yü ağır yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı K.G.K., hayatını kaybetti.
Tedavisi süren İ.Ö'nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.