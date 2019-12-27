İzmir’e de kar yağışı başladı

İzmir’in uzak ilçelerinden Ödemiş de kar yağışından nasibini alırken, ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.
İZMİR'DE HAVA PARÇALI BULUTLU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre İzmir önümüzdeki günleri parçalı bulutlu olarak geçirecek.
KAR ÖDEMİŞ'E YAĞDI
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek rakımlı Ödemiş ilçesinden kar yağışı haberi geldi.
ÖDEMİŞ'TEN SEYİRLİK MANZARALAR
Ödemiş’in yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza bürünürken kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi.
HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
Meteorolojinin verdiği bilgilere göre soğuk havanın hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, hava sıcaklığının hafta boyunca 0 ile 12 derece arasında seyredileceği tahmin ediliyor.