1 İzmir’e de kar yağışı başladı İzmir'de soğuk hava etkisini hissettirmeye başlarken, Ödemiş ilçesi başta olmak üzere, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

2 Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde telefon dolandırıcılarına para kaptırmak üzere olan 3 vatandaşı polis ekipleri kurtardı.

3 Makas atıp kaza yaptı, polis gelince oğlunu bırakıp kaçtı E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde oğluyla birlikte olduğu araçla makas atarak ilerlediği sırada otomobillere çarpan sürücü, polis çağırılacağını duyunca küçük oğlunu bırakarak kayıplara karıştı.

4 Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı Küçükçekmece'de sokak ortasında bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

5 Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu televizyon programında Kanal İstanbul'un yapımı için bir referandum yapılması gerektiğini dile getirdi.

6 Afganistan'da 10 yılda 100 bin insan savaş kurbanı oldu Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.