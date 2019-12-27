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İzmir’e de kar yağışı başladı

İzmir'de soğuk hava etkisini hissettirmeye başlarken, Ödemiş ilçesi başta olmak üzere, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

İHA | 27.12.2019 - 01:37..
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İzmir’e de kar yağışı başladı

İzmir’in uzak ilçelerinden Ödemiş de kar yağışından nasibini alırken, ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İzmir’e de kar yağışı başladı

İZMİR'DE HAVA PARÇALI BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre İzmir önümüzdeki günleri parçalı bulutlu olarak geçirecek.

İzmir’e de kar yağışı başladı

KAR ÖDEMİŞ'E YAĞDI

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından yüksek rakımlı Ödemiş ilçesinden kar yağışı haberi geldi.

İzmir’e de kar yağışı başladı

ÖDEMİŞ'TEN SEYİRLİK MANZARALAR

Ödemiş’in yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza bürünürken kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi.

İzmir’e de kar yağışı başladı

HAFTA BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteorolojinin verdiği bilgilere göre soğuk havanın hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, hava sıcaklığının hafta boyunca 0 ile 12 derece arasında seyredileceği tahmin ediliyor.

İzmir’e de kar yağışı başladı

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