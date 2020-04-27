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İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

Dört günlük yasağın ardından, toplu taşıma yerine özel araçla yollara çıkan vatandaşlar, şehrin çoğu noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu.

DHA |
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İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 31 şehirde 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İzmir'de, yoğunluk oluştu.

Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği kentte, güneşli havayı gören soluğu dışarda aldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Dışarı çıkanların toplu taşıma yerine şahsi araçlarını tercih etmeleri nedeniyle ise şehrin pek çok noktasında trafik sıkışıklığı meydana geldi.

Öte yandan ekipler de kontrol noktalarında trafik denetimlerini sürdürdü.

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

İzmir'de sokağa çıkma yasağı sonrası yoğunluk

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