İzmir'de sokak hayvanlarının mamalarını çöpe atan adam

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar dışarı çıkamayınca, sokak hayvanları aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Yerel yönetimler ve hayvansever dernekleri, sokak hayvanları için belli bölgelere mama bırakmaya başladı.

BELEDİYENİN BIRAKTIĞI MAMAYI ÇÖPE ATTI

İzmir'de de Karşıyaka Belediyesi tarafından sokak hayvanları için sokaklara mama bırakıldı.

Fakat ismi belirlenemeyen bir şahıs, sokağındaki mamaları süpürerek çöpe attı.

392 LİRA CEZA KESİLDİ

Hayvanseverlerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Şikayet üzerine olay yerine gelen yetkililer söz konusu şahsa 392 lira idari para cezası kesti