İzmir'in Gaziemir ilçesinde 22.30 sıralarında Emrez Mahallesi 179 sokak üzerinde çatışma meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan Ersin K. ve Recep K.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak, otomobille olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırganın rastgele ateş açması sonucu, Ersin K. ve Recep K. ile olay anında evinin balkonunda olan Sevda D. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra otomobile binerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet VİDEO













