taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7187
Euro
6.2886
Altın
1520.57
Borsa
100020.65
Gram Altın
279.791
Bitcoin
55587.74

İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, aralarında husumet bulunan 2 kişiye sokakta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

DHA | 24.09.2019 - 01:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 22.30 sıralarında Emrez Mahallesi 179 sokak üzerinde çatışma meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan Ersin K. ve Recep K.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak, otomobille olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırganın rastgele ateş açması sonucu, Ersin K. ve Recep K. ile olay anında evinin balkonunda olan Sevda D. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra otomobile binerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet VİDEO


İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet

İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet

İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Messi 6. kez en iyi futbolcu

Messi 6. kez en iyi futbolcu

40
ABD, Polonya’daki asker sayısını artırdı

ABD, Polonya’daki asker sayısını artırdı

3
Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

6
Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü

0
İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet

İzmir'de sokak ortasında pompalı dehşet

0
12 uçak Dalaman'da İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'da İngiliz turistleri almaya geldi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir