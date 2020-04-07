İzmir'de sokakta koronavirüs testi yaptılar

İzmir'in karşıyaka ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı oldukları belirlenen iki sağlık çalışanı, Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara koronavirüs testi yaptı.

ÖRNEKLER ALINARAK TÜPLERE KONULDU

Testlerin yapıldığı an kaydedilerek sosyal medyada kısa sürede paylaşılması sonucu, test yaptırmaya gidenlerin sayısı arttı.

Sağlık çalışanlarının, tek tek vatandaşlarla ilgilendiği, boğaz ve burunlarından örnekler alınarak tüplere konulduğu görülürken iki görevlinin, vatandaşlara test sonuçlarının E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekipleri tarafından iletişime geçeceklerini söyledikleri de belirtildi.

İzmir'de sokakta koronavirüs testi

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YALANLADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bu durumu yalanladı.

Sağlık çalışanlarının, Karşıyaka bölgesine bir vaka için gittikleri ve kendilerini gören vatandaşlara da test yaptıkları belirtildi.