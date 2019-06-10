İzmir'de su kesintileri yaşanıyor

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İzlandalılar Şenol Güneş'i kızdırdı

İzlandalıların havaalanında A Milli Takımımıza yaptığı muamele, başta Şenol Güneş olmak üzere herkese kızdırdı. İyice motive olan Güneş, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.