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İzmir'de su kesintileri yaşanıyor

Tatilin son gününde Foça ilçesinde yaşanan su kesintileri, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

DHA | 10.06.2019 - 08:30..
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İzmir'de su kesintileri yaşanıyor

Yine İzmir yine su kesintisi...

Foça ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle kentte, neredeyse 2 gün boyunca su akmadı.

Arızanın giderilmesi için çalışmalara hız verilirken, isyan noktasına gelen vatandaşlara su dağıtmak için tankerler meydanlara geldi.

BİDONU ALAN SIRAYA GİRDİ

Acil su ihtiyaçlarını karşılamak isteyen aileler, su kuyruklarında beklemek zorunda kaldı.

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor

3 GÜNLÜK SU KESİNTİSİ

Kesinti nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa ile kırsal Yenibağarası ve Gerenköy mahallelerine su verilemedi.

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran 07.30'da başlayan su kesintileri bugün de devam edecek.

İzmirliler, suyun tadına 11 Haziran'da yeniden bakacak.

SICAKLIK 30 DERECE

Sıcaklığın 30 derece seviyesinde olduğu kentte, insanlar büyük sıkıntı içerisinde.

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor


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