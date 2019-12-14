İzmir’de suçüstü kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, Elektrik İşçileri Sendikası'nda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

101 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İzmir 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile adrese baskın yapan jandarma ekipleri, ilgili yerde tombala oynandığını tespit etti. Ekiplerin, kumar oynayan ve kapalı alanda tütün mamulü kullanan 101 kişiyi, suçüstü yakaladığı öğrenildi.





473 TL İDARİ CEZA

Yakalanan şahıslara, 5326 sayılı kanunun 34 ve 39. Maddelerine istinaden 473 TL idari yaptırım uygulandı. Öte yandan operasyonda tombala oyununda kullanılan 10 objeye de el konuldu.





SENDİKA BAŞKANINA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Jandarma ekiplerince yapılan baskında, sendikanın başkanına “kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Sendika kasasında kumardan kazanılan 580 TL paraya da el konuldu.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir’de suç üstü kumar baskını