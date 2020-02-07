İzmir'in Buca ilçesine bağlı Evka 1 Mahallesi'nde, bir apartmana damacana su siparişi getiren kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı alarak ardından asansöre bindi.

İDRARINI YAPTIĞI DAMACANAYI YERE BOŞALTTI

Asansörde bulunan kimliği belirsiz kişi, elinde bulunan boş damacanaya idrarını yaptı ardından da ters çevirip, yere döktü.

İzmir'de sucu damacanaya idrarını yaptı

KOKU ALAN BİNA SAKİNLERİ KAMERA KAYITLARINI İZLEDİ

Sucu binadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, asansöre binip idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı.