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İzmir'de sünnet düğünündeki dansçıya 10 ay hapis

Cinsel içerikli dans gösterisi yapıldığı gerekçesiyle, 3 aile bireyi ile 3 dansçı aleyhine açılan davada, aile bireyleri ve 2 dansçı beraat edilirken, 1 dansçı ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 15:30..
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İzmir'in Menderes ilçesinde, F.K. ve A.K'nin çocukları E.K. için düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli danslar, sosyal medyada yayılmış, gözaltına alınan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

AİLE VE DANSÇILAR DAVA EDİLMİŞTİ

Anne ve baba hakında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal", baba ve amca hakkında "cinsel tacize azmettirme" ve 3 dansçı hakkında "cinsel taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bugün karar çıktı.

Sünnet düğününde twerk şovu

"DANS BAŞLADIKTAN SONRA MÜDAHALE ETTİK"

Sünnet çocuğunun annesi A.K, olay günü dansçıların ne şekilde dans edeceklerine dair bilgisi olmadığını savunarak, "Dans başladıktan sonra müdahale ettik. Orkestracı '1,5 dakika sonra bitecek' dedi, oğlumun sünnet düğününde bir sorun yaşanmasın diye yerime oturdum. Şu an yaşananlardan çok üzgünüm." dedi.

BERAAT TALEP EDİLDİ

Sanıklar anne A.K, baba F.K. ve amca H.K'nin avukatı da müvekkillerinin dansın içeriği ile ilgili bilgileri olmadığını savunarak müvekkillerin iradesi dışında gerçekleşen olay nedeniyle beraatlerini talep etti.

Sanık dansçı M.M'nin avukatı ise müvekkilinin suç kastı ile hareket etmediğini savunarak beraatini talep etti.

"CİNSEL TACİZ GİBİ BİR SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA KALMAK ZORUMA GİDİYOR"

Hakimin son sözünü sorduğu anne A.K, "Cinsel taciz gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak zoruma gidiyor. Ben oğlumu 42 yaşında dünyaya getirdim. Kendisinin üzerine titredim. Şu an çocuğuma karşı cinsel taciz iddiasında bulunulması beni çok üzmektedir." dedi.

İzmir'de sünnet düğünündeki dansçıya 10 ay hapis

10 AY HAPİS CEZASI

Hakim, anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M'nin beraatlerine karar verdi.

Sanık G.K'nin ise "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hali ve suçunu ikrarının lehine hafifletici sebep sayılarak cezasının 10 aya indirilmesine karar verildi.

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