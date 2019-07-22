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İzmir'de sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

Kontolden çıkarak demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA | 22.07.2019 - 09:20..
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Manisa yönünden İzmir yönüne giden 45 KE 418 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sabuncubeli Tuneli çıkışında demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak metrelerce sürüklendi.

ÖLEN MOTORCUNUN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi nedeniyle tüneli trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontorde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetttiğini belirledi. Öte yandan, sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan tünel yaklaşık yarım saat sonra açıldı.

İzmir'de sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'de sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

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