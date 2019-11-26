taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7424
Euro
6.3252
Altın
1453.8
Borsa
105382.47
Gram Altın
268.351
Bitcoin
41135.32

İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.

AA | 26.11.2019 - 03:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı altıncı oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı görüşüldü.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasına karar verildi. Yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan 0-13 metreküp arası suyun birim fiyatı 4,33 liradan 4,98 liraya, 4,69 lira olan 14-20 metreküp arasındaki tüketimlerde 5,39 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise 9,65 liradan 11,10 liraya yükseldi.

İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

"GEREKLİ PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan zamma grup olarak karşı olduklarını söyledi. İZSU'nun kent için çok önemli bir kurum olduğunu belirten Hızal, "Başkan Soyer 8 ay önce adaylık sürecinde 'Körfez Değişimi' projesini gerçekleştireceğini, içilebilir musluk suyu ve kentteki koku problemini gidereceğini söylemişti. İZSU bugüne kadar gelen süreçte gerekli performansı gösteremedi." dedi.

"SİYASETÇİLER NET OLSUN"

Hızal, siyasetçilerin net olup vatandaşa doğru bilgiler vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyükşehir yönetim 31 Mart sonrası İzmirli'ye şirin görünmek adına suda indirim yaparken, bugün gelinen noktada yüzde 15 oranında zam yapıyor. Biz sizden indirim yapmanızı istemiyoruz, biz kaynakların doğru kullanılması neticesinde yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz." diye konuştu.

"ARTIŞ YAPILMASI ZARURETİ DOĞMUŞTUR"

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu ise su zammına destek verdiklerini anlatarak, "2018 Eylül-2019 Eylül ayları toplam maliyet bedelleri karşılaştırıldığında bu dönemde enerji giderleri yüzde 46, kimyasal ve diğer girdi fiyatları yüzde 28 artmıştır. İşletme giderlerinin karşılanması için su ve atık su fiyatlarında artış yapılması zarureti doğmuştur." dedi.

İzmir'de suya yüzde 15 zam kararı alındı

İZSU BÜTÇESİ 2 MİLYAR 989 MİLYON TL

Başkan Soyer de toplantının sonunda yaptığı açıklamada, adaylık sürecinde vaat ettiği projeleri gerçekleştireceğini yineledi. Toplantıda, İZSU Genel Müdürlüğünün 2020 bütçesi, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşı, 2 milyar 989 milyon 481 bin lira olarak kabul edildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe madalya

35
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

39
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

45
İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

9
Arkadaşlarına kamyon çarpan öğrenciler yolu kapattı

Arkadaşlarına kamyon çarpan öğrenciler yolu kapattı

6
Çocukların icra aracılığıyla görülmesi son bulacak

Çocukların icra aracılığıyla görülmesi son bulacak

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör atamaları

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir