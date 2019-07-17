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İzmir'de tarihi fabrikada yangın

Konak ilçesinde, bir dönem fabrika olarak kullanılan tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA | 17.07.2019 - 05:35..
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Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İzmir'de tarihi fabrikada yangın

İZMİR'İN EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VARDI

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışması yapıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu öğrenilen Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.

İzmir'de tarihi fabrikada yangın

İzmir'de tarihi fabrikada yangın

İzmir'de tarihi fabrikada yangın

İzmir'de tarihi fabrikada yangın

İzmir'de tarihi fabrikada yangın

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