İzmir'de tarihi fabrikada yangın

Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İZMİR'İN EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VARDI

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışması yapıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu öğrenilen Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.