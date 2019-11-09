İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın

İzmir’in Konak ilçesinde, tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir dükkanda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

TÜP ALEV ALINCA YANGINA SEBEP OLDU

İş yerindeki tüpün alev almasından dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar ve çarşı esnafı, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

DAR SOKAKLAR İTFAİYEYE ENGEL OLDU

İtfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekerken, yangına ilk müdahaleyi motorize itfaiye aracı yaptı. Müdahale esnasında sıkıntı yaşanınca, iş yeri sahipleri ile itfaiye ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.





ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Çarşı esnafı, yangının kendi dükkanlarına sıçramasından endişe ederek, müdahalede geç kaldığını söyledikleri itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler Kemeraltı Çarşısı'ndaki yangını, uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına aldıklarını belirtti.