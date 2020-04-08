İzmir'de, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde, Barış Günar ile arkadaşı olduğu öne sürülen Yasin A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ARKADAŞINI 6 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yasin A., Günar'ı vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Yasin A. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Günar ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada tedaviye alınan Günar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve İzmir Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Polis, Yasin A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.