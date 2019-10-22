İzmir'de tartıştığı üvey kardeşini bıçakladı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katından saat 20.00 sıralarında tartışma sesleri yükseldi.

KOMŞULAR YARDIMA GİTTİ

Efecan Demirtaş ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş eve geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüşti. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre Alper Demirtaş yanında getirdiği bıçakla ağabeyini salonda bıçakladı. Olayın ardından Alper Demirtaş evden kaçarken, Efecan Demirtaş'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları yanına gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Demirtaş'ı kanlar içinde yerde gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Efecan Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşuların ifadesine başvurup ardından çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli Alper Demirtaş, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Efecan Demirtaş'ın üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü haberini alan yakınları, apartmanın önünde sinir krizi geçirdi. Demirtaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.